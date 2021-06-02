Главное: Шотландские ученые успешно испытали «убийцу» раковых клеток. Препарат сравнили с «троянским конем», а эффект от него назвали «метаболической боеголовкой».

Детали: Ученые из Эдинбургского университета успешно испытали препарат, способный убивать раковые клетки, не повреждая расположенные рядом здоровые ткани. Об этом сообщила газета Evening Standard.

Как известно, раковые клетки нуждаются в большем количестве энергии, чем здоровые. Специалисты комбинировали молекулу SeNBD с химическим пищевым соединением, чтобы вынудить злокачественные клетки «поглотить» ее, не подозревая о губительном эффекте.

SeNBD является фотосенсибилизатором — она убивает клетки только при свете. Это означает, что хирург может сам определить, когда активизировать препарат, что снижает возможности повреждения здоровых тканей и вероятность побочных эффектов.

Авторы эксперимента сравнили препарат с «троянским конем». При этом подчеркивается, что необходимо провести дополнительные испытания его безопасности.

«SeNBD — один из самых маленьких когда-либо созданных фотосенсибилизаторов, и его использование в качестве „троянского коня“ открывает много новых возможностей в интервенционной медицине для уничтожения злокачественных клеток без воздействия на окружающие здоровые ткани», — отметил ведущий исследователь Марк Вендрелл.

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