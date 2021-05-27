Строительство веревочного парка может стоить свободы двум киевским чиновникам

Главное: Киевская городская прокуратура заявляет о задержании на взятке руководителей лесопаркового хозяйства «Конча-Заспа» и парка «Голосеевский».

Детали: Столичные правоохранители разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды исполняющих обязанности директоров коммунального предприятия «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа» коммунального объединения «Киевзеленстрой» и Национального природного парка «Голосеевский». Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, по данным следствия, руководитель КП «Лесопарковое хозяйство „Конча-Заспа“» требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду за согласование обустройства веревочного парка на балансовых территориях коммунального предприятия.

Свою «услугу» он оценил в $4 тыс.

Чиновник НПП «Голосеевский», в свою очередь, требовал и получил от этого же предпринимателя 54 тыс. гривен за ускорение заключения договора для осуществления этой деятельности.

Как сообщает «Украинская правда», директором НПП «Голосеевский» является Вячеслав Потапенко, а руководителем ЛПХ «Конча-Заспа» — Иван Щербей. Однако, по данным соцсетей, задержанным оказался Андрей Хрутьба, который недавно стал и.о. директора Голосеевского парка.

До этого он возглавлял отдел эколого-просветительской работы НПП «Голосеевский», сообщал об уничтожении деревьев в парке ради застройки и инициировал петиции за сохранение парка.

Пользователи соцсети заявляют, что знают Хрутьбу как «борца за чистоту окружающей среды, сохранение и восстановление природы», «как порядочного и честного человека, который сделал для экологии больше всех вместе взятых министров экологии».

Его друзья убеждены, что это «подстава» и «месть» бывшего «коррумпированного руководства парка».

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