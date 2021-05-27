Уже завтра УЕФА может кардинально перекроить правила своих футбольных турниров

Главное: Правило выездного гола в еврокубках хотят отменить. УЕФА может принять изменения уже завтра.
Детали: Уже в пятницу, 28 мая, УЕФА может начать отмену правила выездного гола в еврокубках. Об этом пишет The Times.
Так, в Порту пройдет заседание Ассоциации по клубным соревнованиям. Источники издания сообщают, что для принятия столь кардинального решения уже все готово.
Стоит напомнить, что выездной гол учитывается с 1965-го года.
Как сказано в публикации, данное правило считают «устаревшим» и хотят его отменить.
Во многом это связано с нынешней пандемией коронавируса, когда матчи еврокубков зачастую проходят на нейтральных полях.
Сейчас данное правило используют в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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