Смертность от коронавируса в Украине понемногу начала снижаться

Главное: За сутки в Украине коронавирусом заболели 3 509 людей. Умерли 183 человека.

Детали: В Украине понемногу снижаются темпы коронавируса. Данные на четверг, 27 мая, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели 3 509 людей. Среди них – 193 ребенка и 82 медработника. Госпитализировали 1 402 больных, а выздоровели 16 867 людей.

Проведено 67 564 тестов: методом ПЦР – 29 280, методом ИФА – 12 440, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 844.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (454), а также Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Скончались еще 183 человека. С начала пандемии умерли 50 076 людей.

За все время заболели 2 193 367 человек, а выздоровели 2 006 918 больных.

В тему: Еще две сотни людей стали жертвами коронавируса в Украине.