Управделами УПЦ встретился с почетным президентом Ассоциации конгрессменов США

Главное: Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) 25 мая встретился с конгрессменом США шести созывов, почетным президентом Ассоциации американских конгрессменов Джимом Слэттери.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук митрополита Антония, встреча состоялась в Киево-Печерской лавре.
Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы культурной, общественной и религиозной жизни в Украине и мире.
В завершение встречи митрополит Антоний вручил американскому гостю памятные подарки.
Как сообщалось ранее, 19 мая управделами УПЦ встретился со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием.
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