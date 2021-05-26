Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Управделами УПЦ встретился с почетным президентом Ассоциации конгрессменов США

Управделами УПЦ встретился с почетным президентом Ассоциации конгрессменов США

Александра Кудрявцева
26.05.21 11:20
120
Управделами УПЦ встретился с почетным президентом Ассоциации конгрессменов США

Главное: Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) 25 мая встретился с конгрессменом США шести созывов, почетным президентом Ассоциации американских конгрессменов Джимом Слэттери.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук митрополита Антония, встреча состоялась в Киево-Печерской лавре.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы культурной, общественной и религиозной жизни в Украине и мире.

В завершение встречи митрополит Антоний вручил американскому гостю памятные подарки.

Как сообщалось ранее, 19 мая управделами УПЦ встретился со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, каких людей не стоит поддерживать похвалой.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

26.05.21 09:07

Бразильский кошмар. Как вакцинация обезьян может остановить эпидемию

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

Ангар-21
26.05.21 10:54

Ангар-21

Автор: Александр Зубченко, «Версии»

Выбор редакции
Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка
Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка
Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка
Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка
Почему фильм «Профессионал» намного сложнее, чем кажется на первый взгляд
Почему фильм «Профессионал» намного сложнее, чем кажется на первый взгляд
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.05.21 11:41

В Николаеве верующие УПЦ крестным ходом почтили память святого покровителя города
26.05.21 11:24

Лукашенко объяснил, почему пришлось посадить самолет Ryanair
26.05.21 11:17

В НАН рассказали кое-что обнадеживающее о смертности от коронавируса в Украине
26.05.21 11:14

Появилось впечатляющее видео прошедшего суперлуния
26.05.21 10:52

Когда Зеленский говорил о Медведчуке, его жесты и мимика свидетельствовали о страхе перед будущей ответственностью, – Чаплыга
26.05.21 10:45

Митрополит Антоний рассказал, каких людей не стоит поддерживать похвалой
26.05.21 10:42

Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись четыре автомобиля
26.05.21 10:40

США готовят санкции против Беларуси и Лукашенко персонально
26.05.21 10:26

«Белавиа» сокращает штат из-за запретов на авиаперелеты
26.05.21 10:20

Епископ УПЦ рассказал о важности быть рассудительным
26.05.21 11:17

В НАН рассказали кое-что обнадеживающее о смертности от коронавируса в Украине
26.05.21 09:10

Еще две сотни людей стали жертвами коронавируса в Украине
26.05.21 09:01

«Шахтер» объявил имя нового главного тренера
25.05.21 16:06

Численность ВСУ решили увеличить
25.05.21 15:05

В Украине впервые будут судить депутата за кнопкодавство
25.05.21 13:28

В НАТО рассказали, сколько военных Россия оставила около украинской границы
25.05.21 13:08

Ученые придумали альтернативу вакцине от коронавируса
25.05.21 12:12

В центре Киева обнаружен тайник с оружием
25.05.21 11:21

Беларусским авиакомпаниям запретили полеты в Евросоюз
25.05.21 10:11

В ВОЗ назвали пугающую цифру смертности от коронавируса среди медиков
19.05.21 16:59

Школьник обнаружил в учебнике по украинскому языку ссылку на порносайт. «Фраза» разбиралась, что произошло
24.05.21 13:04

В Кремле назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины
19.05.21 18:25

В музей Киевских духовных школ передали святыню XІX века
19.05.21 14:59

Кабмин одобрил «ласковую украинизацию» Украины
22.05.21 15:11

Смертность от COVID-19 в Украине наконец-то начала снижаться
22.05.21 14:51

На следующей неделе финансовый рост гривны возобновится
23.05.21 00:25

Стало известно, чем опасен горячий душ
22.05.21 16:02

В ВОЗ рекомендуют не спешить возобновлять международные путешествия
22.05.21 14:45

Архиепископ УПЦ рассказал об особенностях молодежного служения в Церкви
22.05.21 14:21

Митрополит УПЦ предложил создать в Украине организацию по изучению вакцин и информированию населения о их действии
Фото и Видео
Лукашенко объяснил, почему пришлось посадить самолет Ryanair
Лукашенко объяснил, почему пришлось посадить самолет Ryanair
Лукашенко объяснил, почему пришлось посадить самолет Ryanair
Лукашенко объяснил, почему пришлось посадить самолет Ryanair
Появилось впечатляющее видео прошедшего суперлуния
Появилось впечатляющее видео прошедшего суперлуния
В одном из киевских спальников мужчина среди бела дня пытался сигануть с 12 этажа
В одном из киевских спальников мужчина среди бела дня пытался сигануть с 12 этажа
В Хмельницком участник АТО бросался с ножом на кондуктора и водителя автобуса
В Хмельницком участник АТО бросался с ножом на кондуктора и водителя автобуса
Опубликовано видео красной песчаной бури в Алжире и Саудовской Аравии
Опубликовано видео красной песчаной бури в Алжире и Саудовской Аравии
В центре Киева обнаружен тайник с оружием
В центре Киева обнаружен тайник с оружием
На Одесщине муж учительницы насиловал дошкольников во время индивидуальных занятий
На Одесщине муж учительницы насиловал дошкольников во время индивидуальных занятий
Появилось видео с места крушения военного самолета в Лас-Вегасе
Появилось видео с места крушения военного самолета в Лас-Вегасе
В Питере женщина несколько километров везла мужчину на капоте авто
В Питере женщина несколько километров везла мужчину на капоте авто
Крупный пожар в Каменце-Подольском: горел ночной клуб
Крупный пожар в Каменце-Подольском: горел ночной клуб
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.