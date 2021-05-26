Митрополит Антоний рассказал, каких людей не стоит поддерживать похвалой

Главное: Похвала может укрепить и утешить человека, а может нанести ему вред и урон.

Владыка считает, что понимание, нужно ли хвалить или не стоит, зависит от нашей вовлечённости в конкретного человека.

«Если мы переживаем за кого-то, думаем о его спасении, то, несомненно, молимся о нем. Наша искренняя молитва — это просьба к Богу, чтобы Он Сам определил, что и как лучше. Важно отбросить личное понимание и восприятие, они могут быть ошибочными. Следует настроиться на Божие руководство и волю. Только тогда наши мысли и душа успокоятся на правильном решении», — отметил митрополит Антоний.

Он напомнил народную поговорку: «Кто хвалит, тот с ног валит».

«И в ней есть зерно мудрости. Действительно, излишняя похвальба подогревает гордыню и тщеславие. Человек начинает считать себя выше и лучше других, удачливее, умнее, думает, что он сам творец своей жизни, сам всего добивается. Но на самом деле это не так. Без Божьей воли ни один волос не упадет с нашей головы, ничтожная пылинка не пролетит без Его позволения. В тех случаях, когда человек может превратно воспринять одобрение и комплименты, возомнить что-то себе, возвеличиться над другими, хвалить не стоит», — сказал управделами УПЦ

По словам архиерея, если человек нуждается в поддержке, в теплом слове, внимании, без этого он чахнет и теряется, то необходимо его поддержать, похвалить, отметить сильные стороны.

«Безусловно, нет универсальных советов. В каждой ситуации всегда есть свои нюансы и особенности. Для того чтобы помогать ближним, нужно, прежде всего, молиться о них, и тогда Господь направит и даст верное решение, нужное и полезное. Не надо надеяться на себя, нужно надеяться на Бога и Его мудрость. Мы только учимся любить, а Он и есть Любовь от начала и до скончания века», — подытожил митрополит Антоний.