Сценаристка обвинила постановщиков украинского номера для «Евровидения» в плагиате

Главное: Постановщиков номера для украинской группы Go_A на «Евровидении» обвинили в плагиате. Сценарист Анастасия Михайлова утверждает, что они использовали ее идеи для клипа на песню Shum, отправленные на соответствующий конкурс в начале года.

Детали: Сценарист Анастасия Михайлова обвинила создателей номера украинской группы Go_A на «Евровидении» в плагиате. На своей странице в Facebook она написала, что постановка на песню Shum сильно похожа на ее режиссерский тритмент, отправленный 6 февраля на телевидение для участия в конкурсе на разработку идеи клипа для коллектива.

В качестве доказательства Михайлова она предоставила фотографии из своего проекта. «Этим постом я хочу спросить у общественности: постановка на песню "Шум" группы Go_A не похожа на мою от слова "совсем"? Или налицо нарушение прав интеллектуальной собственности?» — спросила она, указав, что считает одинаковыми и идею и способы ее реализации, включая костюм, декорации, подсветку, антураж, действия актеров и массовки.

Михайлова также рассказала, что написала письмо на канал «Суспильне» с просьбой указать свое имя в качестве автора идеи, однако там ее перенаправили на телеканал СТБ.

На встрече с представителями этого канала ее заверили, что «постановка — это полностью разработанная другим человеком идея».

В то же время сценаристка подчеркнула, что болеет за своих и обожает группу Go_A. «Желаю им удачи и считаю честью, что именно они выступают с постановкой, основой которой послужил мой креатив. К ним у меня нет никаких претензий ни по каким пунктам», — заключила она.

Отметим, что в комментариях нашлись пользователи, которые как выступили на стороне Михайловой, так и выразили мнение, что сходство незначительно.

В тему: 18 мая 2021 года украинская группа Go_A с песней SHUM вышла в финал песенного конкурса «Евровидение-2021». Таким образом, Украина стала единственной страной, которая за время своего участия в «Евровидении» не пропустила ни одного финала. При этом впервые песня полностью была исполнена на украинском языке.