Азаров о деле Медведчука: Это все укладывается в рамки стратегии американцев по превращению Украины в плацдарм агрессии против России

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал действия официального Киева в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», сообщает «Первый независимый».

«Все, что происходит сейчас, в том числе с Медведчуком, укладывается в рамки стратегии американцев по превращению Украины в плацдарм агрессии против России. Мне кажется, это общий стратегический план, который реализуется в зависимости от степени подготовки населения к этому. Все, что они сейчас делают, особенно развязанная пропаганда против России и откровенная ложь по поводу ситуации на востоке, — все это пока нацелено на подготовку», — сказал он.

Азаров подчеркнул, что существование такой стратегии даже не требует доказательств.

«Что такая стратегия есть, это ясно даже слепому и глухому. Чтобы постоянно держать в напряжении, осуществлять провокации — на это Украина способна. Воевать Украине с Россией — это бессмысленное дело. Я думаю, что даже Зеленский это понимает», — отметил политик.