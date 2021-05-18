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Новости > В СБУ рассказали, что делали в доме у Кличко

В СБУ рассказали, что делали в доме у Кличко

Александр Панько
18.05.21 14:33
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В СБУ рассказали, что делали в доме у Кличко

Главное: Служба безопасности Украины задокументировала и пресекла противоправную деятельность группы лиц, которые нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ. В рамках этого дела были проведены обыски в том числе и в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко.

Детали: Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему контрабанды горючего в Украине. Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники установили, что злоумышленники поставляли продукцию в адрес ряда коммерческих структур.

Для избежания уплаты таможенных пошлин и акцизного налога они в документации искусственно снижали содержание метилового спирта в продукции. Действия организаторов нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах.

В ходе досудебного расследования задокументировано, что менеджмент коммерческих структур в течение 2020-2021 лет реализовывал импортируемую продукцию предприятиям с признаками «рискованности». По предварительным данным, незаконно импортирована продукция на более чем 100 млн грн.

Эти субъекты хозяйствования не имеют производственных мощностей и не находятся по адресам регистрации. К тому же учредителем, директором и бухгалтером выступает одно лицо.

Фактически импортированный товар в Украину организаторы перерабатывали на нелегальных мини-НПЗ в суррогатные горюче-смазочные материалы. Затем реализовывали за наличные без оформления бухгалтерских документов.

В ходе проведения обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей правоохранители изъяли:

— теневую документацию;

— печати 300 фиктивных предприятий;

— средства связи и компьютерную технику;

— банковские карточки и большую сумму наличности;

— оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов;

— метиловый спирт, химические добавки и готовый суррогат общим объемом более 1 тыс. тонн.

При этом в СБУ подчеркнули, что один из обысков прошел в доме, где проживает городской голова Киева Виталий Кличко. В ходе него были обнаружены и изъяты документация и печати 68 юридических лиц, финансово-хозяйственная документация, задействованная в противоправной схеме СПД, ноутбуки, электронная техника, неучтенные средства.

В тему: Сегодня утром в Киеве у дома, где проживает городской голова Виталий Кличко были замечены два десятка вооруженных экипированных людей. По данным СМИ, это сотрудники СБУ, которые намеревались провести обыск в жилище мэра.

Позже в СБУ подтвердили информацию о проведении спецоперации в доме, где проживает Кличко, но подчеркнули, что к нему это не имеет никакого отношения. Сам Кличко считает, что это не так.

Тэги: Виталий Кличко, обыск, СБУ, нефть, нефтепродукты, криминал, импорт, новости Украины

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