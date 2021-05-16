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Новости > В Киево-Печерской Лавре верующие УПЦ отметили память преподобного Феодосия Печерского

В Киево-Печерской Лавре верующие УПЦ отметили память преподобного Феодосия Печерского

Александра Кудрявцева
16.05.21 18:00
277
В Киево-Печерской Лавре верующие УПЦ отметили память преподобного Феодосия Печерского
Главное: В Киево-Печерской лавре киевляни и гостей города сегодня отметили день памяти преподобного Феодосия - одного из основателей обители.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой news.church.ua, Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
 
После чтения Евангелия Блаженнейший рассказал о Воскресении Христовом и святых женах-мироносицах. Предстоятель УПЦ призвал брать пример с преподобного Феодосия Печерского.
 
«Христианин не должен гордиться, не должен превозноситься над кем-то. Христианин должен быть смиренным, должен всех уважать, потому что каждый человек является носителем образа Божия. Уважая человека, мы уважаем образ Божий в человеке, а этим мы уважаем и Того, Кто дал ему этот образ, то есть Бога», – отметил Митрополит Онуфрий.
 
За богослужением молились о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и больных.
 
Митрополит Онуфрий  наградил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Знаком отличия Предстоятеля Украинской Православной Церкви по случаю его 60-летия.
 
После крестного хода с иконой преподобного Феодосия Печерского, у Дальних пещер состоялся молебен. Верующих благословили и окропили святой водой.
 
*** Преподобный Феодосий родился в древнем городке Васильев (нынешний Васильков) в 1036 году.
 
В 1058 году Феодосий принял монашеский постриг в Печерской обители. За его подвиги и особые добродетели братия монастыря избрала преподобного Феодосия своим игуменом в 1062 году.
 
Преподобный Феодосий скончался в 1074 году. Через 18 лет после кончины святого, ТУТ ИЗМЕНЯЮ НОРМАЛЬНО  его нетленные мощи перенесли в Успенский храм. Найти место, где был погребен святой, поручили преподобному Нестору Летописцу.
 
За три дня до праздника Успения было найдено место погребения преподобного Феодосия. Гроб с телом святого откапывали всю ночь, наутро сохранившиеся мощи святого были вынесены из пещеры. Открытие мощей святого ознаменовалось чудесами и знамениями.
 
В ту ночь многие монахи видели необычайный свет над пещерой святого. 27 августа, к празднику Успения Пресвятой Богородицы, мощи с подобающими им почестями были перенесены в Успенский храм. С тех пор от гробницы преподобного Феодосия исходило множество исцелений. Через 18 лет после перенесения мощей подвижник был причислен к лику святых.
 
В 1240 году, во время нашествия монголо-татар, рака с мощами вместе с другими священными реликвиями была спрятана братией монастыря под спудом Успенского собора, где она и до сих пор находится.
 
В тему: Сегодня верующие УПЦ отмечают православный женский день - память святых жен-мироносиц.

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