В нескольких регионах Украины школьники продолжат учебу и летом

Главное: В четырех регионах Украины продлили срок учебного года для школьников. Занятия будут проходить в июне.

Детали: В Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницком продлили срок учебного года для школьников. Об этом сообщает сайт МОН «Новая украинская школа».

Занятия будут проходить в июне.

Так, обучение будет продолжаться:

— в Сумах — до 11 июня;

— в Черкассах — до 8 июня;

— в Хмельницком — до 11 июня;

— некоторые начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 или 14 июня.

В тему: Учебный год в киевских школах завершится 1 июля.