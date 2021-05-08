В Литве создали лекарство от коронавируса

Главное: В Литве утверждают, что им удалось создать лекарство от коронавируса, которое уже передано для испытаний в Швейцарию. Результаты эффективности должны быть уже в этом году.

Детали: Литовская компания Northway Biotech заявила о создании первого в мире лекарства от коронавируса. Об этом сообщает The Baltic Times.

Данный препарат передали в Швейцарию для проведения клинических испытаний.

По словам председателя совета директоров Northway Biotech Владаса Бумелиса, результаты эффективности лекарства ожидаются уже в этом году. При этом он отмечает, что компания может создать еще один препарат против COVID-19.

«В настоящее время нет лекарств против коронавируса. Те, которые мы создаем, должны будут появиться в конечном итоге, поскольку не все люди захотят пройти вакцинацию. Но если вы не вакцинированы и заболеете, вам будет, чем лечиться», — заявил Бумелис.

Он добавил, что данный препарат может стать первым в мире лекарством от коронавируса.

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