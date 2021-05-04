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Новости > Швейцарские СМИ: В Украине разгорелся скандал из-за обращений Медведчука в СБУ по вопросу секретных американских биолабораторий

Швейцарские СМИ: В Украине разгорелся скандал из-за обращений Медведчука в СБУ по вопросу секретных американских биолабораторий

Автор: «Фраза»
04.05.21 11:53
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Швейцарские СМИ: В Украине разгорелся скандал из-за обращений Медведчука в СБУ по вопросу секретных американских биолабораторий

В Украине разгорелся скандал из-за обращений председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука в СБУ по вопросу секретных американских биолабораторий. Как сообщает 112ua.tv, об этом пишет швейцарский сайт Uncutnews.

«Очередной скандал с секретными биолабораториями США в Украине разгорелся в апреле 2020 года после публичного обращения Виктора Медведчука к президенту и руководителям Министерства здравоохранения, Службы Безопасности Украины и премьер-министру, в котором утверждалось, что в «Украине действуют 15 военных биолабораторий», — говорится в публикации.

Напомним, в ответ на запрос Виктора Медведчука к президенту Зеленскому посольство США признало, что в Украине действуют биологические лаборатории, участвующие в программах Министерства обороны США.

«Председатель политсовета ОПЗЖ заявил, что биологические лаборатории „де-факто являются не чем иным, как военными базами США“, причем имеющими дело с штаммами смертельных вирусов. Но вместо Зеленского на запрос оппозиционных депутатов неожиданно отреагировало посольство США, признавшее, что на территории Украины действительно функционируют биологические лаборатории, работающие с опасными патогенами и участвующие в Программе снижения биологической угрозы Министерства обороны США. После этого скандалы вокруг биолабораторий, задействованных в программах военного ведомства США, вспыхнули не только в Китае, но и в других бывших республиках СССР — Армении, Грузии, Киргизстане, Молдавии, Таджикистане», — прокомментировала тогда ситуацию эксперт-международник Светлана Кушнир.

Она пришла к выводу, что скандал вокруг биологических лабораторий США помог КНР опровергнуть чудовищные обвинения в распространении коронавируса.

«Так, разведывательное сообщество США выступило против Трампа, который прямо говорил, будто видел доказательства, что коронавирус разработали в Институте вирусологии в Ухане. Фактически скандал вокруг биолабораторий Пентагона, инициированный Медведчуком, помог китайцам отбить чудовищное обвинение в распространении коронавируса», — констатировала эксперт.

Кушнир прогнозирует, что в будущем мы увидим еще не один виток скандала вокруг биолабораторий США.

«И можно смело прогнозировать, что мы увидим еще не один поворот сюжета вокруг противостояния США и КНР из-за происхождения и распространения коронавируса, а также деятельности биолабораторий», — заключила эксперт-международник.

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