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Новости > В Горловке более 500 детей молились на Литургии в соборе УПЦ

В Горловке более 500 детей молились на Литургии в соборе УПЦ

Александра Кудрявцева
26.04.21 16:25
485
В Горловке более 500 детей молились на Литургии в соборе УПЦ
Главное: В Горловке в Вербное воскресенье более пятисот учеников воскресных школ и певчих детских хоров епархии участвовали за Литургией в Богоявленском кафедральном соборе УПЦ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на gorlovka-eparhia.com.ua, богослужение по случаю 5-летия со дня первой литургии в соборе возглавил митрополит Горловский и Славянский Митрофан.
 
«Детская» Литургия в Вербное воскресенье в Горловке уже стала традицией. Как во время входа Господня в Иерусалим иудейские дети прославляли Христа, так современные дети в кафедральном соборе помогают в алтаре и поют на клиросе, отметили в епархии«, — отметили в епархии.
 
Песнопения исполняли два молодежных и четыре детских хора, которые в своих храмах самостоятельно поют службы.
 
Владыка поблагодарил детей за пение и искреннюю молитву, а взрослых призвал учиться у детей правильному отношению к миру.
 
«Когда Господь входил в Иерусалим, одними из первых Его встретили и узнали дети. Они говорили те слова, которые многократно в сегодняшний день повторяем мы: „Осанна в вышних! Благословен Грядый во имя Господне!“. В этот день дети, их чистота, простота и способность познавать мир так, как это не могут делать взрослые, становятся примером для всей Церкви, для всего рода человеческого.
 
Быть детьми — это значит любить всё, что дал тебе Отец, любить Отца и жить по Его воле. Нам всем в сегодняшний день Церковь предлагает такими детьми стать: встретить своего Спасителя чистой душой и чистым сердцем, открыть его навстречу Ему и жить в Его доме так, как и подобает жить детям. Вспомнить о своем сыновстве, о том, что все мы дети Отца Небесного, с чистым сердцем быть с Ним в дни Страстной седмицы и встретить праздник Светлого Воскресения Христова я желаю всем вам в сегодняшний праздничный день!», — сказал митрополит Митрофан.
 
В тему: В Черкассах УПЦ проводит конкурс для поддержки семейных ценностей.
 

Тэги: богослужение, дети, Горловка, УПЦ

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