В Горловке более 500 детей молились на Литургии в соборе УПЦ

«Детская» Литургия в Вербное воскресенье в Горловке уже стала традицией. Как во время входа Господня в Иерусалим иудейские дети прославляли Христа, так современные дети в кафедральном соборе помогают в алтаре и поют на клиросе, отметили в епархии«, — отметили в епархии.
Песнопения исполняли два молодежных и четыре детских хора, которые в своих храмах самостоятельно поют службы.
Владыка поблагодарил детей за пение и искреннюю молитву, а взрослых призвал учиться у детей правильному отношению к миру.
«Когда Господь входил в Иерусалим, одними из первых Его встретили и узнали дети. Они говорили те слова, которые многократно в сегодняшний день повторяем мы: „Осанна в вышних! Благословен Грядый во имя Господне!“. В этот день дети, их чистота, простота и способность познавать мир так, как это не могут делать взрослые, становятся примером для всей Церкви, для всего рода человеческого.
Быть детьми — это значит любить всё, что дал тебе Отец, любить Отца и жить по Его воле. Нам всем в сегодняшний день Церковь предлагает такими детьми стать: встретить своего Спасителя чистой душой и чистым сердцем, открыть его навстречу Ему и жить в Его доме так, как и подобает жить детям. Вспомнить о своем сыновстве, о том, что все мы дети Отца Небесного, с чистым сердцем быть с Ним в дни Страстной седмицы и встретить праздник Светлого Воскресения Христова я желаю всем вам в сегодняшний праздничный день!», — сказал митрополит Митрофан.
В тему: В Черкассах УПЦпроводит конкурс для поддержки семейных ценностей.
При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.
Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.
Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.