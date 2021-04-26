Колумнист «Фразы» жестко раскритиковал победителя премии Оскар-2021

Главное: Фильм «Земля кочевников» стал главным триумфатором «Оскара» 2021 года. Колумнист «Фразы» жестко его критиковал.

Детали: Главным триумфатором премии Оскар 2021 года стала картина «Земля кочевников». Он забрал две главные награды – за Лучший фильм и Лучшую режиссуру (Хлоя Чжао).

Примечательно, что еще в начале марта колумнист «Фразы» писатель Дмитрий Факовский подверг данную работу резкой критике.

Статья: «Земля кочевников» – плохой и попросту вредный фильм.

В частности, он писал: «Это кино уверяет нас, что нет ничего важного – ни Бога, ни страны, ни семьи. Его герои даже не пытаются размышлять о таких категориях. Нам показывают деградантов – людей, почти прекратившихся в скотов. Кроме своих низменных ощущений им ничего не нужно. Это и есть для них истинная свобода. Свобода, которая должна понравиться и зрителям».

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