У берегов Бали найдена пропавшая подлодка. Вернее то, что от нее осталось

Главное: Подводный робот обнаружил обломки пропавшей несколько дней у берегов Бали назад военной подлодки. Она развалилась, по меньшей мере, на три части.

Детали: Возле берегов острова Бали на глубине 838 метров обнаружены обломки пропавшей пять дней назад подводной лодки Nanggala. Об этом сообщил командующий Вооруженными силами Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто.

По его словам, оснащенный камерами подводный робот обнаружил почти 60-метровую субмарину на океанском дне, она развалилась, по меньшей мере, на три части.

«Прибывшее в район поисков сингапурское судно выявило на дне моря непосредственно корпус корабля, его кормовую часть, а также основные элементы подлодки», — уточнил Тчахджанто и отметил, что получены неопровержимые доказательства того, что подлодка KRI Nanggala 402 затонула и все находившиеся на борту военные погибли при исполнении служебных обязанностей.

Также спасатели обнаружили гидрокостюм, что может свидетельствовать о том, что кто-то из 53 членов экипажа пытался спастись, добавил командующий.

Отмечается, что расследование трагедии продолжается, однако власти исключают человеческий фактор, поскольку «все необходимые процедуры экипажем были выполнены».

Индонезийские военные намерены поднять судно со дна Балийского моря, однако, как признает Тчахджанто, у них нет подобного опыта.

В тему: 21 апреля 2021 года подводная лодка с 53 моряками пропала без вести у берегов острова Бали в Индонезии. По предварительным данным она находится без связи на глубине 700 метров.

На следующий день стало известно, что запаса воздуха на ней хватит на 72 часа.

23 апреля спасатели обнаружили в месте пропажи индонезийской подводной лодки KRI Nanggala-402 неопознанный объект.