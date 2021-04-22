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Новости > На Полтавщине кирпичная стена рухнула на подростка. Парень оказался в больнице в тяжелом состоянии

На Полтавщине кирпичная стена рухнула на подростка. Парень оказался в больнице в тяжелом состоянии

Александр Панько
22.04.21 15:28
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На Полтавщине кирпичная стена рухнула на подростка. Парень оказался в больнице в тяжелом состоянии

Главное: В Полтавской области произошло ЧП. На ферме кирпичная стена заброшенного здания рухнула на 15-летнего подростка.

Детали: В Полтавской области подросток серьезно травмировался в результате обрушения кирпичной стены заброшенного здания фермы. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты Полтавской ОГА.

Сейчас школьник находится в больнице, его состояние тяжелое.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел вечером 21 апреля. Оказалось, что 15-летний житель села Диброва находился на территории заброшенного здания фермы, где произошел обвал кирпичной стены.

Подростка в результате инцидента госпитализировали в Полтавскую детскую городскую клиническую больницу в 17:18. Там парню диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб головы, травму позвоночника. Медики оценивают состояние здоровья парня как тяжелое.

В тему: В феврале минувшего года в Хмельницком на территории недостроенного гаражного массива обрушилась строительная конструкция. В результате происшествия один ребенок скончался, еще один госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Тэги: общество, происшествие, Полтава, Полтавская область, новости Украины

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