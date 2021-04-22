В Черкасской области появится новый храм УПЦ

Главное: На Черкасчине совершили освящение креста и установили купол на строящийся храм в честь святителя Николая Чудотворца Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Черкасской епархии, храм строят в селе Митлашевка Драбовского района.

Чин освящения совершил управляющий епархией архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев).

Ему сослужило духовенство Черкасской епархии и настоятель Свято-Николаевского прихода протоиерей Андрей Шкраба.

После освящения архиерей обратился к собравшимся со словом проповеди, после которого благословил всех иконами Божьей Матери.

Как сообщалось ранее, в Черкассах создали первую православную гимназию, где кроме школьных предметов в программе преподается Закон Божий, жития святых и азы церковно-славянского языка.

В тему: В Черкассах УПЦ проводит конкурс для поддержки семейных ценностей.