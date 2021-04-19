Главные новости за 19 апреля 2021 года

— Стоимость пасхальной корзины в 2021 году, с учетом средних цен в Украине по состоянию на март, будет составлять около 780 грн, что на 160 грн или 25,8% дороже, чем в прошлом году.

— 19 апреля в Украине началась вакцинация препаратом производства американско-германской компании Pfizer-BioNTech. О получении первых доз сообщили Киевская, Полтавская, Харьковская и Житомирская области. Первыми ее получат жители домов престарелых, спасатели и пограничники.

— Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай назвал конечную стоимость сделки с американской компанией SpaceX по запуску украинского спутника «Сич 2-30 (2-1)». Она составит $1,99 млн.

— За 5 лет Украина планирует потратить на реализацию космической программы 15 млрд гривен.

— Министр финансов Сергей Марченко назвал бывшего президента Грузии и главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили «шулером с большой дороги» в ответ на публичные обвинения в коррупции.

— Несмотря на режим жесткого карантина в Киеве нардеп Николай Тищенко закатил шумную вечеринку в честь дня рождения своей супруги. Мероприятие, судя по всему, проходило в ресторане столичного отеля Fairmont.

— Руководство партии «Слуга народа» ждет объяснений от нардепа Николая Тищенко, который в разгар карантина бурно отметил день рождения супруги в ресторане одного из столичных отелей.

— В Украине за сутки зафиксировали 6506 новых случаев коронавируса. Больше всего — в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях.

— Американские журналисты раскрыли масштабную сеть недвижимости и предприятий на территории США, которые якобы находятся под контролем украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его партнера.

— Американец Реджис Прогре отправил в нокаут украинца Ивана Редкача во время боя в американской Атланте. Однако из-за опасного удара ниже пояса ему присудили техническую победу.

— 12 грандов европейского футбола объявили о создании Европейской Суперлиги. В ФИФА и УЕФА осудили такое решение.

— Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил новый формат Лиги чемпионов. Он вступит в силу в сезоне 2024 года.

— Американский летательный аппарат Ingenuity совершил первый полет над поверхностью Марса.

— Американские ученые оспорили представление о ежедневном старении человеческого организма и заявили о трех возрастных точках, когда тело ощутимо меняется. Это происходит в 34, 60 и 78 лет.