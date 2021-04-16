Киевлянам рассказали, когда они выйдут из «красной» зоны карантина

Главное: В конце апреля начале мая Киев выйдет из «красной» зоны карантина. К этому времени должны быть разгружены ресурсы медицинской системы.

Детали: По прогнозу Киевской школы экономики (KSE), в конце апреля — в начале мая Киев может выйти из «красной» зоны карантина. Об этом говорится в прогнозе KSE.

Как отмечается, к этому времени будут разгружены ресурсы медицинской системы.

«Киев продлил усиление карантинных ограничений „красной“ зоны до конца апреля. Сейчас мы видим в Киеве двойной результат ведения „красного“ уровня, включая транспорт. Уже можем говорить о комбинированном результате», — заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, за две недели в столице начал снижаться уровень госпитализаций.

«Прошло почти две недели с введения усиленных ограничений и видим, уровень госпитализации начинает довольно быстро снижаться, что, в свою очередь, влияет на разгрузку ресурсов медицинской системы, которая долгое время находилась на отметке 80%», — подчеркнул Ганиченко.

Он отметил, что в ближайшие дни ожидается еще большее уменьшение количества госпитализаций, в связи с чем загруженность коек должна опуститься ниже 80%.

«Соответственно мы ожидаем, что где-то одновременно с окончанием дополнительных усиленных ограничений в Киеве, столица может выйти одновременно с „красного“ уровня эпидемической опасности. То есть мы сейчас говорим о конце апреля — начало мая. Это средний срок по городу Киева для выхода из красного уровня эпидопасности и для выхода из усиленных ограничений», — добавил он.

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