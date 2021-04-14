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Новости > В УПЦ обеспокоены насилием в отношении воспитанников детских домов

В УПЦ обеспокоены насилием в отношении воспитанников детских домов

Александра Кудрявцева
14.04.21 15:15
226
В УПЦ обеспокоены насилием в отношении воспитанников детских домов
Главное: Воспитанники детских домов-интернатов заслуживают на человеческое отношение к ним в процессе воспитания.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале, комментируя сообщение СМИ о том, что в Березковской школе-интернате на Николаевщине 16-летнюю воспитанницу руководство заведения заставило сделать аборт.
 
«Какой бы морально сложной ни была ситуация, аборт — это убийство нерожденного ребенка. Данная ситуация осложняется еще и тем, что аборт сделала девочка-подросток. Однако еще ужаснее становится этот случай по той причине, что к убийству ребенка 16-летнюю воспитанницу интерната заставило руководство этого учебно-воспитательного заведения», — сказал владыка.
 
Как сообщают СМИ, девушка хотела сохранить беременность, но руководство интерната закрыло ее в изоляторе и заставило пить абортивные препараты. Позже беременную девушку привезли в больницу, где и провели самую операцию.
 
По словам представителя Офиса Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Павла Шульги, психологическое состояние матери ужасное. Также он отметил, что общался с другими выпускниками учебно-воспитательного заведения, которые поведали ужасные истории об издевательствах и рассказали, что это далеко не первый случай беременности в этом интернате.
 
Сейчас органы правопорядка открыли производство по ч.1 ст.137 Уголовного кодекса Украины «ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей». Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит 3 года лишения свободы.
 
Владыка констатировал, что это не вернет жизнь младенцу, который не появился на свет, и не компенсирует матери душевного и морального вреда. «Вместе с тем, эта ужасная ситуация говорит нам о нескольких сверхважных вещей».
 
«Первая из них — это бесчеловечное отношение к воспитанникам подобных к Березковской школе-интерната. Получается, что они просто никому не нужны и воспринимаются как „собственность“ руководства заведения. Понятно, что воспитатели не могут полноценно заменить матерей и родителей для этих детей, но на человеческое отношение в процессе воспитания они обязательно заслуживают.
 
Вторая проблема — это общий уровень воспитания подрастающего поколения в нашем государстве. Беременность девочки-подростка — это результат общей пропаганды разврата и борьбы против исконных нравственных ценностей нашего народа. Это не проблема отдельного воспитательного заведения — это наша общая проблема, и решать ее нужно только совместными усилиями.
 
Третья проблема. Аборт — это убийство, которое в данном случае усугубляется еще и насилием в отношении матери ребенка. И если аборт еще не наказывается законом, то насилие — да. Но изменит ли наказания виновных в данном преступлении общую ситуацию в детских домах Украины? Вряд ли», — сказал владыка.
 
Епископ УПЦ убежден, что изменить ситуацию в детских домах можно только тогда, когда на руководящие должности будут приниматься не те, кто имеет только соответствующую квалификацию, но и определенные моральные принципы и нормы, которые помогут лучше относиться к воспитанникам.
 
«С грустью должны признать, что ужасный случай в Николаевской области — это еще одно свидетельство глубокого заболевания нашего общества, которое стать лучшим может только тогда, когда каждый украинец обратится к Богу и поставит в центр своей жизни Христа», — подытожил епископ Виктор.
 
В тему: Епископ УПЦ рассказал об истинных целях пропаганды движения ЛГБТ.
 

Тэги: УПЦ, епископ Виктор, аборты

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