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Названы самые популярные электромобили среди украинцев

Александр Панько
08.04.21 20:20
277
Названы самые популярные электромобили среди украинцев

Главное: Составлен топ популярных среди украинцев электромобилей. Его возглавил Nissan Leaf.

Детали: Эксперты из «Укравтопрома» сообщили, что украинцы стали чаще покупать электромобили. Появились свежие данные.

Как сообщается, в марте в нашей стране зарегистрировали 660 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания – это сразу на 61% больше, чем было годом ранее.

Уточняется, что это 627 легковых авто, а также 33 коммерческих.

Информируется, что рост популярности таких машин «связан с тем, что львиную часть рынка формируют подержанные автомобили, которые большую часть марта прошлого года сервисные центры не регистрировали из-за введенного тогда карантина».

В публикации сказано: «В части легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях 2021 года составила почти 90% против 86% годом ранее. Регистрации новых легковых электромобилей относительно прошлого года выросли на 23% до 65 штук».

Примечательно, что «в коммерческом сегменте только один автомобиль из 33 поставленных на учет в прошедшем месяце был новым». В марте прошлого года новых коммерческих электромобилей в регистрациях не было.

Также был составлен топ самых популярных электромобилей в нашей стране.

Лидером стал Nissan Leaf (151), далее следуют Chevrolet Bolt (122), Tesla Model 3 (66) и Tesla Model S (43), а также Renault Kangoo Z.E. (29).

Резюмируется, что «по итогам первого квартала этого года в Украине растаможили и зарегистрировали почти 1,7 тысячи автомобилей на электротяге, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

В тему: В Украине заработали обновленные правила дорожного движения.

Тэги: общество, экономика, транспорт, электромобиль, новости Украины

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