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Новости > COVID-19 в Украине убил почти пять сотен людей

COVID-19 в Украине убил почти пять сотен людей

Агата Кловская
07.04.21 08:41
240
COVID-19 в Украине убил почти пять сотен людей

Главное: Жертвами COVID-19 в Украине стал еще 481 человек. Заразились 15 415 людей.

Детали: Коронавирус в Украине наращивает обороты. Данные на среду, 7 апреля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что выявили еще 15 415 случаев заразы. Заболели 636 детей и 437 медработников. При этом госпитализировали 5 587 людей, выздоровели 11 472 человека.

Проведено 140 224 тестов: методом ПЦР – 59 049, методом ИФА – 23 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 397.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 417), а также в Одесской (1 236), Киевской (1 092), Львовской (1 085) и Харьковской (1 017) областях.

Жертвами COVID-19 стал еще 481 человек. С начала пандемии умерли уже 35 498 человек.

За все время коронавирусом заболели 1 784 579 людей, а выздоровели 1 373 851 человек.

В тему: Накануне коронавирус в Украине снова убил более четырех сотен людей.

Тэги: Киев, общество, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус

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