В Днепре 28-летняя женщина родила здорового ребенка и умерла от ковида

Главное: В больнице Днепра умерла 28-летняя роженица с 90% поражения легких. Перед этим у нее диагностировали COVID-19.

Детали: Беременные женщины тяжело переносят коронавирусную болезнь COVID-19. Как объясняет «Суспильне» со ссылкой на генерального директора больницы имени Мечникова Сергея Рыженко, это связано с тем, что будущий ребенок подпирает диафрагму, легкие уменьшаются, образуются застойные процессы.

«Мы видим, что женщины с тяжелыми пневмониями, которые до последнего остаются дома, поступают в больницу Мечникова в крайне тяжелом состоянии. Спасти и женщину, и ребенка становится очень тяжело», — рассказал врач, приведя пример 28-летней женщины, которая заразилась коронавирусом, будучи беременной.

Ей сделали кесарево сечение, после чего она три недели находилась в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких, однако врачи оказались бессильными. У нее было зафиксировано 90% поражения легких.

По словам Рыженко, на данный момент в заведении находятся еще шесть рожениц в тяжелом состоянии. У них от 60% до 90% поражения легких.

При этом дети родились здоровыми.

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