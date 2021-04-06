На выходные в Украине наконец-то немного потеплеет

Главное: На выходные погода в Украине улучшится. Дожди утихнут и потеплеет.

Детали: Синоптики поведали о погоде в ближайшие выходные, 10-11 апреля. В Гидрометцентре говорят, что дожди, которые будут поливать Украину всю рабочую неделю, стихнут.

При этом ожидается небольшое потепление. Будет сухо и малооблачно.

Днем обещают 11-16 тепла, а ночью от минус 3 до плюс 4.

В Киеве днем прогнозируют 12-14 тепла, а ночью от 0 до плюс 2.

Карта погоды:

В тему: Ранее мы писали, что в Украине испортится погода – ожидаются дожди и мокрый снег.