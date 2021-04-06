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Новости > Популярный невролог рассказал, как качественно выспаться

Популярный невролог рассказал, как качественно выспаться

Агата Кловская
06.04.21 03:23
1127
Популярный невролог рассказал, как качественно выспаться

Главное: Как сделать свой сон здоровым? Медик из США советует снизить температуру воздуха в спальне.

Детали: Популярный американский невролог Крис Уинтер рассказал, как сделать свой сон здоровым. Появились его советы.

Так, если у вас возникли проблемы со сном, специалист рекомендует снизить температуру воздуха в помещении на пару-тройку градусов.

Он утверждает: «Прохлада помогает избавиться от бессонницы, а также будет способствовать продолжительному отдыху».

При этом эксперт заявил, что не бывает «универсальных» подушек и матрацев, благодаря которым сон будет здоровым.

Кроме этого медик говорит, что следует ложиться и просыпаться в одно и то же время, так как стабильный график помогает нашему мозгу понять, когда наступает время спать.

Наконец, он отмечает, что сокращения употребления алкоголя, медитация и физические упражнения также положительно влияют на наш сон.

В тему: Американцы поведали, как спать правильно.

Тэги: США, здоровье, мир, сон

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