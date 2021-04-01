Главные новости за 1 апреля 2021 года

— Жертвами COVID-19 в Украине стал еще 421 человек. Выявлено 17569 случаев заражения.

— С 5 апреля столичное метро будет работать с ограничениями. При этом график работы не изменится.

— В Киеве могут продлить локдаун после 16 апреля. Ситуация в столичных больницах остается крайне тяжелой.

— В столичную полицию поступило сообщение о минировании больницы. Проверять пришлось все киевские медучреждения, поскольку злоумышленник не указал ни адрес, ни отделение.

— Уникальную медицинскую операцию провели в Запорожье. Она длилась пятнадцать часов.

— Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса. Вирус постоянно меняется и его мутация приводит к высокому уровню передаваемости, что провоцирует новые волны пандемии.

— В YouTube могут скрыть дизлайки. Связано это с участившейся «травлей».

— Четыре человека погибли во время бойни в Калифорнии. Один из них — ребенок.