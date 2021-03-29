Отбор на ЧМ-2022: Украина нелепо теряет победу в матче с Финляндией

Главное: Во втором отборочном поединке к Чемпионату мира 2022 года сборная Украины в Киеве принимала Финляндию. Матч завершился вничью 1:1.

Детали: Сегодня, 28 марта, сборная Украины по футболу провела второй матч отбора к Чемпионату мира-2022. Подопечные Андрея Шевченко в Киеве принимали сборную Финляндии.

Обе команды в первых матчах набрали по одному очку, и в очной встрече каждому хотелось набрать как можно больше баллов. Понятное дело, сборная Украины считалась фаворитом этой встречи, но и финны показали себя очень грамотной командой.

В первом тайме игра была более-менее равной, лишь под его конец украинцы задвигались активнее, прижав соперника к их штрафной. Но толку от этого не было никакого.

Во второй половине встречи хозяева поля заиграли быстрее, тренерский штаб сделал несколько замен, и лишь на 80-й минуте встречи счет удалось открыть. Караваев с правого фланга прострелил в центр штрафной, откуда Мораес открыл счет своим мячам в футболке сборной Украины.

Казалось, подопечные Шевченко спокойно доведут игру до победы, но после забитого мяча с ними начало происходить что-то непонятное. Сначала у ворот Бущана возникло сразу три опаснейших момента, но обошлось. А вот на 88-й минуте не обошлось: Мыколенко на ровном месте привез пенальти и удаление и Пукки хладнокровно реализовал приговор. В итоге – ничья 1:1.

В другом поединке нашей группы Франция на выезде обыграла Казахстан со счетом 2:0.

Турнирная таблица:

1. Франция – 2 игры / 4 очка;

2. Украина – 2 / 2;

3. Финляндия – 2 / 2;

4. Босния и Герцеговина – 1 / 1;

5. Казахстан – 1/ 0.

В тему: В первом поединке украинцы на выезде сыграли вничью с Францией 1:1.