Стало известно, сколько шагов должен проходить человек за неделю

Главное: В день человек должен проходить хотя бы десять тысяч шагов. Это поможет сохранить сердце здоровым.

Детали: Стало известно, сколько должен проходить человек для здоровья сердца. Об этом сообщает российская кардиолог Лидия Ионова, которую цитирую местные СМИ.

По словам эксперта, дневная норма составляет десять тысяч шагов, а недельная – семьдесят тысяч.

Медик напоминает: «Ходьба лежит в основе жизнедеятельности . Тело человека приспособлено к движениям и физической активности, а не к сидению за письменным столом».

Например, по ее словам, очень полезная скандинавская ходьба, которая, среди прочего, поможет избавиться от лишних калорий: «При ней мы включаем в работу мышцы рук, спины, грудные мышцы».

Также специалист отмечает следующее: «Людям с лишним весом или с заболеваниями суставов, а также пожилым не стоит заниматься бегом, его нужно заменить ходьбой».

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