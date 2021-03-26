Британские медики поведали, как худеть без вреда для здоровья

Главное: Британцы рассказали, как худеть безопасно. Нужно сбрасывать не более одного килограмма за неделю.

Детали: Как худеть правильно, чтобы не навредить собственному здоровью? Об этом поведали специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Британские медики подчеркнули, что взрослый человек может сбрасывать за неделю максимум до одного килограмма веса.

Они говорят: «Рекомендуем вам снизить калорийность потребляемой пищи и увеличить физическую активность».

Врачи также предупреждают: «Люди, желающие резко похудеть могут осуществить задуманное, однако в дальнейшем достаточно быстро вернут свой первоначальный вес».

По их словам, более резкое похудание не является устойчивым и грозит возникновением проблем со здоровьем.

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