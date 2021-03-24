Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, какой витамин «замедляет» старение

Стало известно, какой витамин «замедляет» старение

Агата Кловская
24.03.21 00:05
67
Стало известно, какой витамин «замедляет» старение

Главное: Какой витамин влияет на скорость старения организма? Об этом поведала ученый.

Детали: Российский ученый Инна Пичугина рассказала, дефицит какого витамина в нашем организме ускоряет его старение. Ее цитирую местные СМИ.

Специалист говорит, что речь идет о витамине К.

По ее словам, «при недостатке этого витамина в организме снижается интерлейкин, из-за чего начинаются проблемы с иммунной системой, а старение организма ускоряется».

Информируется: «Данный витамин относится к жирорастворимым. Он нужен для синтеза белков и участвует в работе свертываемости крови».

Она говорит: «Если где-то повреждение сосудов, то он образует сгусток, и кровотечение останавливается».

Сообщается, что витамин К необходим для нормальной работы почек, а также помогает взаимодействию кальция и витамина D, что важно для костной системы и соединительных тканей.

Также этот витамин нужен детям для развития скелета и пожилым для защиты от остеопороза.

Как стало известно, витамин К содержится в продуктах зеленого цвета, например шпинате, салате-латуке, капусте, а также в печени.

Кроме этого его источниками называют белокочанную и цветную капусту, брокколи, оливковое масло, творог, молоко, пшеничные отруби и злаками, а также киви, бананы и авокадо.

Добавим, что витамин К самостоятельно синтезируется в человеческом организме.

В тему: Диетологи составили полезное меню для женщин.

Тэги: здоровье, мир, питание, витамин К

Комментарии

Статьи

23.03.21 09:17

Кто вы, мистер Зеленский?

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
22.03.21 09:05

Львов против лидеров

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

​Почему украинцам запретили снимать маски на улице и как за это будут «бить по карману»
23.03.21 22:28

​Почему украинцам запретили снимать маски на улице и как за это будут «бить по карману»

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Литературная критика: от Гоголя до Томпсона
Литературная критика: от Гоголя до Томпсона
Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?
Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.03.21 00:05

Стало известно, какой витамин «замедляет» старение
23.03.21 21:22

Эксперт: Азербайджан существенно занижает число жертв войны в Карабахе
23.03.21 20:23

Коррупция во власти – истинная причина, почему Зеленский & Co не дают производить в Украине «Спутник V», как предлагает Медведчук, ‒ эксперты
23.03.21 20:13

Как оказалось, в Чернобыльской зоне происходит кое-что весьма странное
23.03.21 20:10

Локдаун: куда поехать и где можно отдохнуть?
23.03.21 20:09

Локдаун в Киеве может закончиться раньше срока
23.03.21 18:59

Главные новости за 23 марта 2021 года
23.03.21 18:31

Скворцов: Власть пытается разрушить каноническую церковь
23.03.21 18:26

Шмыгаль отказывается покупать и производить «Спутник V», потому что служит «внешним игрокам», - Чаплыга
23.03.21 17:44

В РПЦ заявили о необходимости встречи в «Амманском формате» из-за действий Фанара
23.03.21 20:09

Локдаун в Киеве может закончиться раньше срока
23.03.21 18:59

Главные новости за 23 марта 2021 года
23.03.21 15:27

Жителей «красной» зоны заставляют носить маски даже на улицах и в парках
23.03.21 14:49

Пользователи смартфонов на Android столкнулись с серьезной проблемой
23.03.21 13:35

Со следующей недели в Украину просто так не въедешь
23.03.21 12:46

В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта
23.03.21 09:20

COVID-19 в Украине обновил рекорд смертности
22.03.21 22:16

В Крыму стремительно пересыхают водохранилища. На очереди еще два
22.03.21 19:00

Главные новости за 22 марта 2021 года
22.03.21 16:35

Названа причина стремительного роста числа больных «британским» коронавирусом
20.03.21 20:00

21 марта "Перший Незалежний" покажет спецэфир к празднику Торжества Православия
21.03.21 13:06

Британцы и японцы запустили с Байконура космический мусорщик
20.03.21 13:50

Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в шести городах Украины в день Торжества Православия
21.03.21 11:08

Жертвами коронавируса в Украине стали еще 166 человек
21.03.21 12:24

Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия и о переносе Крестных ходов в Украине
21.03.21 11:12

По прогнозам ученых, Арктика скоро может снова позеленеть и зацвести
21.03.21 15:11

На Полтавщине мужчина пытался «телепортироваться» домой, забравшись на крышу школы
20.03.21 11:52

Стало известно о влиянии погодных условий на скорость распространения COVID-19
20.03.21 13:03

В мире назревает катастрофическая нехватка еды
20.03.21 12:15

Предстоятель УПЦ рассказал, какой пост полезный для человека
Фото и Видео
На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта
В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта
Опубликовано видео, как Крым основательно занесло снегом
Опубликовано видео, как Крым основательно занесло снегом
В киевском супермаркете охранник избил посетительницу за отказ надеть маску
В киевском супермаркете охранник избил посетительницу за отказ надеть маску
Появилось видео кровавой бойни в одном из американских супермаркетов
Появилось видео кровавой бойни в одном из американских супермаркетов
Одессит выпрыгнул с балкона 13-го этажа. Появилось видео прыжка (18+)
Одессит выпрыгнул с балкона 13-го этажа. Появилось видео прыжка (18+)
Жертвами ДТП в Коростышеве стали три человека
Жертвами ДТП в Коростышеве стали три человека
Появилось видео, как рыбак эпично спас ребенка с льдины в Киеве
Появилось видео, как рыбак эпично спас ребенка с льдины в Киеве
В Украине разоблачили крупную финансовую пирамиду
В Украине разоблачили крупную финансовую пирамиду
В Тернополе едва не сгорели спасатели
В Тернополе едва не сгорели спасатели
fraza.com
Новости блогосферы
17.03.21 09:05

Сбываются самые мрачные пророчества Оруэлла...
16.03.21 15:10

Китай вытер ноги об Украину
15.03.21 10:37

Реквием по украинскому чернозему
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.