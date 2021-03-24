Стало известно, какой витамин «замедляет» старение

Главное: Какой витамин влияет на скорость старения организма? Об этом поведала ученый.

Детали: Российский ученый Инна Пичугина рассказала, дефицит какого витамина в нашем организме ускоряет его старение. Ее цитирую местные СМИ.

Специалист говорит, что речь идет о витамине К.

По ее словам, «при недостатке этого витамина в организме снижается интерлейкин, из-за чего начинаются проблемы с иммунной системой, а старение организма ускоряется».

Информируется: «Данный витамин относится к жирорастворимым. Он нужен для синтеза белков и участвует в работе свертываемости крови».

Она говорит: «Если где-то повреждение сосудов, то он образует сгусток, и кровотечение останавливается».

Сообщается, что витамин К необходим для нормальной работы почек, а также помогает взаимодействию кальция и витамина D, что важно для костной системы и соединительных тканей.

Также этот витамин нужен детям для развития скелета и пожилым для защиты от остеопороза.

Как стало известно, витамин К содержится в продуктах зеленого цвета, например шпинате, салате-латуке, капусте, а также в печени.

Кроме этого его источниками называют белокочанную и цветную капусту, брокколи, оливковое масло, творог, молоко, пшеничные отруби и злаками, а также киви, бананы и авокадо.

Добавим, что витамин К самостоятельно синтезируется в человеческом организме.

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