В Африке создали собственные вакцины от COVID-19

Главное: Две вакцины от COVID-19 созданы в Африке. Об этом заявили в Нигерии.

Детали: В Нигерии создали две вакцины от COVID-19. Такую информацию озвучил секретарь федерального правительства Босс Мустафа.

Чиновник, который занимает пост главы президентской целевой группы по борьбе с заразой, заявил, что их разработали местные специалисты.

Он сказал: «Озвучивание информации о том, что нигерийские ученые разработали по меньшей мере две местные вакцины от COVID-19, ожидающие клинических испытаний и сертификации, имеет большое значение».

Нигериец добавил: «Призывают все соответствующие агентства предоставить необходимую поддержку и благоприятные условия для беспрепятственного выполнения оставшихся протоколов сертификации этих вакцин».

Ранее страна получила в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX вакцину AstraZeneca.

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