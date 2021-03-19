Названы фавориты Лиги Европы после вылета «Динамо» и «Шахтера»

Главное: Кто выиграет Лигу Европы? Появился прогноз экспертов.

Детали: Кто является фаворитом Лиги Европы. Появились расклады.

Увы, киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» выбыли из борьбы в 1/8 финала. Сегодня же состоится жеребьевка четвертьфинального и полуфинального раундов.

Пока же эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали главных претендентов на победу в турнире.

Специалисты отдают лидерство в своих прогнозах двум английским командам – «Манчестер Юнайтед» (2,75 к 1) и «Арсеналу» (4,5 к 1).

На «Аякс», как и на «Вильярреал» ставят 6,5 к 1, а шансы «Ромы» оценили как 7 к 1.

Ранее мы писали, что эксперты «освежили» список фаворитов Лиги чемпионов.

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