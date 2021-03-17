В Украине увеличился интервал между прививками от коронавируса

Главное: Министерство здравоохранения Украины увеличило интервал между прививками иммунобиологическими препаратами CoviShield с 28 дней до 90 дней.

Детали: По рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, и учитывая результаты международных исследований, оперативным штабом Министерства здравоохранения Украины было принято решение об увеличении интервала между уколами вакциной производства Serum Institute of India и SK Bioscience. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4-12 недель.

По словам Ляшко, при анализе данных клинических исследований эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляла 76% с 22 по 90 день, и уровень антител сохранялся в течение этого периода с минимальным снижением.

При стратегии иммунизации с большим интервалом эффективность вакцины была значительно выше: 81,3% после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или дольше.

По словам Ляшко, внедрение этой рекомендации потребует от Минздрава Украины незначительной корректировки подходов к проведению прививочной кампании на первых этапах.

На 17 марта запланировано селекторное совещание с регионами для разъяснения деталей внедрения указанной рекомендации.

Справка: Обсуждать целесообразности увеличения срока начали после того, как 6 марта 2021 в журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности однодозной схемы вакцинации с введением второй, ревакцинальной, дозы через 12 недель.

Раньше промежуточными результатами четырех рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в Бразилии, Южной Африке и Великобритании, для быстрого достижения наибольшей пользы для здоровья правительство Великобритании приняло политику введения как можно большего количества первых доз и отсрочки второй дозы вакцины ChAdOx1 nCoV-19 до 12 недель после введения первой дозы.

По результатам этой публикации увеличить до 12 недель интервалы между первой и второй дозой рекомендовали своим министерствам эксперты Канады, Германии, Франции.

В тему: 22 февраля 2021 года Индия поставила в Украину первую партию вакцин от коронавируса CoviShield в количестве 500 тыс. доз.

24 февраля началась вакцинация.

26 февраля были зафиксированы первые осложнения.

1 марта более двух десятков медиков почувствовали недомогание после вакцинирования от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield в Одессе.

По состоянию на начало марта, в Украине было зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах. При этом прививку от коронавируса получили почти 10 тысяч человек.