Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Главный санврач утверждает, что Минздрав специально не спешит вакцинировать украинцев

Главный санврач утверждает, что Минздрав специально не спешит вакцинировать украинцев

Александр Панько
16.03.21 11:35
585
Главный санврач утверждает, что Минздрав специально не спешит вакцинировать украинцев

Главное: По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, медленные темпы проведения кампании по массовой вакцинации в Украине были запланированы изначально.

Детали: Украина на нынешнем этапе вакцинации не отстает от других стран, хотя возможности позволяли вакцинировать в первый же день десятки тысяч человек. Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью «Украинской правде. Жизнь», Министерство здравоохранения отвечает за то, чтобы кампания развернулась и не сорвалась в первые дни.

«Если посмотреть, сколько вакцинаций в день делали разные страны, то Украина на своем этапе не отстает. Не лидирует, но и не отстает. Вопрос не в том, могли ли мы за раз проколоть и 20, и 30 тысяч доз в первый день. Могли», — заявил он, подчеркнув, что Минздрав готов делать сейчас «и до 20 тысяч прививок в сутки».

На уточняющий вопрос, означают ли его слова, что медленные темпы вакцинации были запланированы изначально, главный санврач ответил утвердительно: «Да, конечно. Нам нужно было запустить вакцинацию, чтобы не было срывов, чтобы не допустить программных ошибок, которые имели негативное информационное влияние на кампанию иммунопрофилактики».

«Даже если в апреле или в конце марта привезут 10 миллионов вакцин, то в апреле 10 миллионов я не провакцинирую из-за одной ключевой вещи: нам не нужны программные ошибки, которые приведут к срыву кампании иммунопрофилактики», — заключил он, добавив, что имеющиеся в системе здравоохранения мощности позволяют выйти на уровень в 5 млн прививок в месяц.

В тему: По словам Виктора Ляшко, на сегодняшний день почти 200 вакцин от коронавируса были утилизированы, разбиты или повреждены в ходе вакцинации в Украине.

Напомним: 22 февраля 2021 года Индия поставила в Украину первую партию вакцин от коронавируса CoviShield в количестве 500 тыс. доз.

24 февраля началась вакцинация.

26 февраля были зафиксированы первые осложнения.

1 марта 2021 года более двух десятков медиков почувствовали недомогание после вакцинирования от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield в Одессе.

Тэги: здоровье, вакцинация, Виктор Ляшко, коронавирус, вакцина от коронавируса

Комментарии

Статьи

15.03.21 09:29

В Раде проталкивают риэлторскую монопольку. Зачем?

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
15.03.21 08:13

«Заря» – «Динамо»: очень важная, но не решающая победа

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Донцов: Создатели новых «записей» с голосами Медведчука и Суркова обкурились
16.03.21 11:30

Донцов: Создатели новых «записей» с голосами Медведчука и Суркова обкурились

Автор: «Первый деловой телеканал»

Выбор редакции
Наполеон: дезертир, мифотворец и убийца. Подкаст «Фразы»
Наполеон: дезертир, мифотворец и убийца. Подкаст «Фразы»
Наполеон: дезертир, мифотворец и убийца. Подкаст «Фразы»
Наполеон: дезертир, мифотворец и убийца. Подкаст «Фразы»
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.03.21 14:31

В Сети появилось видео неудачной погони за доставщиком еды на скутере
16.03.21 14:15

Митрополит Онуфрий рассказал, как пост помогает приблизиться к Богу
16.03.21 14:04

Появилось видео моржа, который на льдине приплыл из Арктики в Ирландию
16.03.21 13:57

Зеленский начинает понимать, что Белый дом не будет прикрывать его «косяки» с запретом телеканалов и санкциями против Медведчука, – Куракин
16.03.21 13:24

Кабмин предлагает освободить производителей от ответственности за последствия вакцинации
16.03.21 12:54

Пьяная учительница в Тернополе избила семиклассника головой об стену
16.03.21 12:00

Киев и Винницкая область рискуют попасть в красную карантинную зону
16.03.21 11:52

Россия посоветовала своим космонавтам на орбите найти утечку воздуха при помощи «конфетти»
16.03.21 11:35

Главный санврач утверждает, что Минздрав специально не спешит вакцинировать украинцев
16.03.21 11:02

Японцы теперь будут пить пиво по-новому
16.03.21 13:24

Кабмин предлагает освободить производителей от ответственности за последствия вакцинации
16.03.21 09:38

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 264 человека
15.03.21 20:18

Украинские школы могут вернуться на дистанционку
15.03.21 19:00

Главные новости за 15 марта 2021 года
15.03.21 16:54

Главсанврач Украины заразился коронавирусом после прививки
15.03.21 13:52

Дубинский перестал быть «слугой народа»
15.03.21 12:37

Полиция подозревает в жестоком убийстве 7-летней девочки на Херсонщине местного рецидивиста
15.03.21 09:32

«Лежал с порезанными венами»: на Херсонщине задержали подозреваемого в жестоком убийстве девочки
15.03.21 09:00

Коронавирус в Украине унес еще 130 жизней
14.03.21 12:30

В «Динамо» назрел нешуточный конфликт между Луческу и самым высокооплачиваемым легионером
14.03.21 09:32

Троих норвежских медиков госпитализировали с тромбами после вакцинации от коронавируса
14.03.21 11:57

Американцы поведали, как спать правильно
13.03.21 17:07

Гривна начнет неделю с небольшого подорожания
14.03.21 10:13

Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
13.03.21 17:16

В Украине сильно испортится погода: повалит мокрый снег
13.03.21 15:16

В мире от ВИЧ-инфекции вылечился четвертый человек
13.03.21 14:29

На Буковине сторонники ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина УПЦ
14.03.21 11:24

Пенсионер в Англии случайно обнаружил на участке средневековый дворец
14.03.21 12:30

В «Динамо» назрел нешуточный конфликт между Луческу и самым высокооплачиваемым легионером
13.03.21 13:36

Астрофизики NASA решили искать внеземные цивилизации по-новому
Фото и Видео
Появилось видео моржа, который на льдине приплыл из Арктики в Ирландию
Появилось видео моржа, который на льдине приплыл из Арктики в Ирландию
Появилось видео моржа, который на льдине приплыл из Арктики в Ирландию
Появилось видео моржа, который на льдине приплыл из Арктики в Ирландию
Японцы теперь будут пить пиво по-новому
Японцы теперь будут пить пиво по-новому
«Конец эпохи бедности»: в родном городе Зеленского пенсионеры устроили битву за просрочку на помойке
«Конец эпохи бедности»: в родном городе Зеленского пенсионеры устроили битву за просрочку на помойке
Детский омбудсмен заинтересовался «романом» между 8-летней моделью и 13-летним блогером
Детский омбудсмен заинтересовался «романом» между 8-летней моделью и 13-летним блогером
В России мост эпично «устал» под грузовиком
В России мост эпично «устал» под грузовиком
Комаровский посетовал на «ребят с фаерами, которые кричат, дерутся, бьют друг другу морду»
Комаровский посетовал на «ребят с фаерами, которые кричат, дерутся, бьют друг другу морду»
Донецкий террорист захотел сравнять Славянск с землей, чтобы потом отстроить
Донецкий террорист захотел сравнять Славянск с землей, чтобы потом отстроить
На США обрушились весенние снегопады
На США обрушились весенние снегопады
Опубликовано видео с места смертельного ДТП на Троещине
Опубликовано видео с места смертельного ДТП на Троещине
«Лежал с порезанными венами»: на Херсонщине задержали подозреваемого в жестоком убийстве девочки
«Лежал с порезанными венами»: на Херсонщине задержали подозреваемого в жестоком убийстве девочки
fraza.com
Новости блогосферы
15.03.21 10:37

Реквием по украинскому чернозему
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом
09.02.21 20:27

Зеленский совершил государственный переворот. Его ждет уголовная статья
07.02.21 18:03

Изнасилование Зеленским

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.