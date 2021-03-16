Главный санврач утверждает, что Минздрав специально не спешит вакцинировать украинцев

Главное: По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, медленные темпы проведения кампании по массовой вакцинации в Украине были запланированы изначально.

Детали: Украина на нынешнем этапе вакцинации не отстает от других стран, хотя возможности позволяли вакцинировать в первый же день десятки тысяч человек. Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью «Украинской правде. Жизнь», Министерство здравоохранения отвечает за то, чтобы кампания развернулась и не сорвалась в первые дни.

«Если посмотреть, сколько вакцинаций в день делали разные страны, то Украина на своем этапе не отстает. Не лидирует, но и не отстает. Вопрос не в том, могли ли мы за раз проколоть и 20, и 30 тысяч доз в первый день. Могли», — заявил он, подчеркнув, что Минздрав готов делать сейчас «и до 20 тысяч прививок в сутки».

На уточняющий вопрос, означают ли его слова, что медленные темпы вакцинации были запланированы изначально, главный санврач ответил утвердительно: «Да, конечно. Нам нужно было запустить вакцинацию, чтобы не было срывов, чтобы не допустить программных ошибок, которые имели негативное информационное влияние на кампанию иммунопрофилактики».

«Даже если в апреле или в конце марта привезут 10 миллионов вакцин, то в апреле 10 миллионов я не провакцинирую из-за одной ключевой вещи: нам не нужны программные ошибки, которые приведут к срыву кампании иммунопрофилактики», — заключил он, добавив, что имеющиеся в системе здравоохранения мощности позволяют выйти на уровень в 5 млн прививок в месяц.

В тему: По словам Виктора Ляшко, на сегодняшний день почти 200 вакцин от коронавируса были утилизированы, разбиты или повреждены в ходе вакцинации в Украине.

Напомним: 22 февраля 2021 года Индия поставила в Украину первую партию вакцин от коронавируса CoviShield в количестве 500 тыс. доз.

24 февраля началась вакцинация.

26 февраля были зафиксированы первые осложнения.

1 марта 2021 года более двух десятков медиков почувствовали недомогание после вакцинирования от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield в Одессе.