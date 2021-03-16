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Новости > Бойца, заминировавшего мост Метро, на полгода отправили в психиатрическую больницу

Бойца, заминировавшего мост Метро, на полгода отправили в психиатрическую больницу

Александр Панько
15.03.21 21:16
467
Бойца, заминировавшего мост Метро, на полгода отправили в психиатрическую больницу

Главное: Суд признал одного из «минеров» моста Метро невменяемым. Его отправят на принудительное лечение под обычным наблюдением и вернут все изъятое имущество.

Детали: Днепровский районный суд Киева удовлетворено ходатайство Киевской городской прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Андрея Белько, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, согласно результатам повторной судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

По заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось, в связи с чем он требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с обычным наблюдением.

В учреждении Белько пробудет минимум полгода. После этого адвокаты намерены ходатайствовать о проведении новой психиатрической экспертизы.

Кроме того, суд вернул Белько все имущество, которое было изъято после раскрытия уголовного преступления: два автомобиля, банковские карточки, мобильный телефон.

В тему: 18 сентября 2019 года в Киеве силовики обезвредили вооруженного злоумышленника, угрожавшего подорвать мост Метро. Им оказался бывший снайпер Алексей Белько. После многочасовых переговоров террорист добровольно сдался правоохранителям. В результате ЧП никто не пострадал.

Впоследствии он заявил, что не хотел никому навредить, а просто стремился привлечь к себе внимание.

Напомним: 1 июня 2020 года еще один мужчина вышел на мост Метро с пакетом в руках и угрозой подорвать сооружение.

Тэги: суд, лечение, имущество, психиатрическая больница, криминал, новости Украины, мост Метро, Андрей Белько

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