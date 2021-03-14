Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет

Главное: Курс гривны в ближайшие годы упадет. Появился прогноз финансистов.

Детали: Эксперты из международного агентства S&P Global Ratings спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет. Финансисты предрекают национальной валюте Украины постепенное падение.

Так, в их отчете сказано, что к концу года курс упадет до 29,50 гривен за американский доллар.

В следующие годы ожидаются такие цифры: 2022 год – 30 гривен за доллар, а 2023 год – 31 гривна за доллар.

После этого падение прекратится: на 2024 год также дают курс 31 гривна за доллар.

Также специалисты дали свой прогноз по валютным резервам нашей страны. Ожидается, что до конца 2021 года они вырастут с 28,368 миллиардов долларов до 29,988 миллиардов. В 2022 году прогнозируют цифру в 31,034 миллиарда долларов, в 2023 – 32,176 миллиарда долларов, а в 2024 году – 32,327 миллиарда долларов.

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