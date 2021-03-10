Главные новости за 10 марта 2021 года

— 15 марта станет для Украины очень тяжелым днем. По словам журналиста Дмитрия Гордона, в этот день украинцам озвучат нечто чрезвычайно важное.

— Сразу 219 человек умерли от коронавируса в Украине. Заразились 6377 людей.

— Премьер-министр Украины констатировал, что в Украине началась вторая волна коронавируса. При этом он сказал, что медицинская система страны полностью к этому готова.

— В аннексированном Крыму решили подсчитать убытки, причиненные так называемой «водной блокадой». Также там решили судиться с Киевом.

— В Крыму обмелело Изумрудное озеро. Ситуация очень сложная.

— Всемирная организация здравоохранения провела исследование по поводу уровня насилия над женщинами в мире. Цифры получились пугающими.

— В Польше решили необычно бороться с COVID-19. Как сообщает местное министерство здравоохранения, помочь в этом должны собаки, которые будут выявлять коронавирус.