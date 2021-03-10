Эксперты оценили шансы «Шахтера» выстоять в Риме

Главное: «Шахтер» готовится к матчу в Риме. Каковы шансы украинской команды?

Детали: В четверг, 11 марта, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» проведет матч в Риме. Соперником «горняков» станет «Рома».

Специалисты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили шансы украинской команды. Оказалось, что они не такие уж и плохие.

На победу хозяев ставят 1,53 к 1, на ничью – 4,2 к 1, а на ничью – 5,8 к 1.

При этом самым вероятным исходом битвы называют ничью 1:1, на которую ставят 7 к 1.

Принимая ставки на выход в четвертьфинал турнира, на «Рому» ставят 1,44 к 1, а на «Шахтер» – 2,62 к 1.

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