В Украине зафиксирован огромный скачок смертности от коронавируса

Главное: Сразу 219 человек умерли от коронавируса в Украине. Заразились 6 377 людей.

Детали: В Украине фиксируют резкий скачок смертности от COVID-19. Данные на среду, 10 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что за сутки выявили еще 6 377 случаев заразы. При этом госпитализировали 1 904 больных, а выздоровели 5 687 людей. Известно, что заболели 309 детей и 263 медработника.

Проведено 64 126 тестов: методом ПЦР – 33 904, методом ИФА – 15 116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 106.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (644), а также Одесской (586) и Винницкой (575).

Жертвами заразы стали сразу 219 человек. Всего коронавирус в нашей стране унес уже 27 423 жизней.

С начала пандемии заболели 1 416 438 человек, а выздоровели 1 204 916 людей. На сегодня остаются больными 211 522 пациента.

Ранее мы писали, что коронавирус в Украине резко снизил обороты.

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