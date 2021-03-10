В Индонезии огромный крокодил проглотил целиком 8-летнего мальчика

Главное: Огромный крокодил целиком проглотил 8-летнего индонезийского мальчика, который рыбачил с отцом. Тело ребенка достали из желудка рептилии на следующий день полностью неповрежденным, но спасти его шансов не было.

Детали: В Индонезии огромный крокодил схватил 8-летнего мальчика, который рыбачил вместе с отцом на реке Темпакул в провинции Восточный Калимантан, и проглотил целиком. Об этом сообщает The Sun.

Рептилия длиной в 6 метров после нападения утащила свою жертву в мутную воду. Шокированный отец ребенка бросился вслед за крокодилом и, пытаясь спасти сына, в отчаянии бил хищника кулаками.

К сожалению, это не помогло — крокодил проглотил маленького Димаса Мулкана Сапутру целиком, даже не пережевывая.

Как пишет индонезийское издание Merdeka, сотрудники службы спасения нашли рептилию-убийцу только на следующий день — всего в 100 метрах от места нападения. В деревне Муара Бенгалон в Бенгальском округе тело мальчика было вырезано полностью неповрежденным из желудка, но он уже был мертвым.

Представитель местного поисково-спасательного агентства Октавианто рассказал, что, несмотря на все усилия отца мальчика, который погнался за крокодилом и ударил его голыми руками, чудовище было слишком сильным и быстрым.

По информации издания, этот ужасный инцидент со смертью ребенка в пасти речного монстра произошел спустя несколько недель после того, как еще один 8-летний мальчик был убит крокодилом в деревне Ист-Сепасо во время купания в реке. Его тело до сих пор не найдено.

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