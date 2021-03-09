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Новости > Под Киевом отпразднуют Масленицу с размахом и по древним традициям

Под Киевом отпразднуют Масленицу с размахом и по древним традициям

Автор: «Фраза»
09.03.21 15:20
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Под Киевом отпразднуют Масленицу с размахом и по древним традициям

13 и 14 марта Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на самое масштабное в Украине празднование Масленицы по древнеславянским традициям.

Гостей ждет целый калейдоскоп развлечений и оригинальных представлений c конными выступлениями, древними обрядами, традиционными славянскими забавами, мастер-классами и экстремальными аттракционами. А также: вкуснейшие блины с различными начинками, разнообразие блюд с костра, сжигание огромного чучела, подарки на масленичном столбе, а вечером — яркая огненная программа.

13 и 14 марта пройдет по-настоящему грандиозное празднование Масленицы в настоящем, живом средневековом городе. Посетители примут участие в колоритных гуляниях с размахом в стиле Киевской Руси: с множеством древнеславянских забав и зрелищной шоу-программой.

Посетителей ждет множество собственных исторических открытий! И взрослые, и дети узнают много нового об истории праздника, о древних традициях и верованиях предков.

Гостей ждут древние традиции Масленицы с захватывающими представлениями с участием конно-трюкового и пешего театра Древнего Киева. А еще — торжественная церемония встречи князя, яркая авторская театрализованная программа с воссозданием древних обрядов, древний ритуал «Колодий» и выступления народных коллективов.

Начнется торжество с приветствия Киевского князя Владимира, впечатляющего выезда конной дружины и парада флагов князей Киевской Руси. Праздничным сюрпризом станет открытая фотосессия, во время которой каждый гость сможет выйти на Большое ристалище и сфотографироваться с князем и конными витязями, поразив соцсети невероятно колоритными снимками.

Посетители Древнего Киева смогут принять участие в древнем обряде «Колодий» и увидеть уникальную театрализованную постановку — «Масленичный вертеп» на древнеславянском языке. Дважды в день можно будет увидеть сжигание чучела Марены и принять участие в дружном хороводе вокруг него.

В воскресенье, 14 марта, гости увидят смену княжеского караула на Михайловских воротах, а также смогут присоединиться к торжественному шествию к воссозданной Васильевской церкви Х века, где пройдет праздничный молебен.

С наступлением сумерек Древний Киев осветят яркие костры, а зрелищные конные выступления при свете факелов запомнятся зрителям надолго!

Главные роли в представлениях отведены уникальным лошадям редких древних пород, собранным со всего мира в Княжеской конюшне. В тесном тандеме с опытными актерами-каскадерами, прекрасные скакуны поразят зрителей своей грацией и выучкой.

В Древнем Киеве можно будет не только насладиться зрелищной программой, но и прогуляться на породистых конях верхом и в экипажах, посетить исторические экспозиции, пострелять из лука и пометать топоры в средневековом тире, пролететь на канатном спуске «Полетайло» и скоростной горке «Змей Горыныч», посетить Знахарку-волхвиню, облачиться в исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них. А также: отведать вкуснейших румяных блинов с разными начинками, горячих напитков и блюд с костра, выбрать оригинальные сувениры ручной работы в средневековых лавках и научиться новому на мастер-классах.

Согреться и восстановить силы можно в теплой Княжеской корчме. Здесь можно попробовать горячих напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, как по средневековым, так и по современным рецептам.

При желании продлить свое путешествие в средневековье еще на день, можно остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

Древний Киев открывается в 10:00, начало программы в 13:30.

В программе возможны изменения.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь — это один из крупнейших историко-культурных комплексов Европы, не имеющий аналогов во всем мире. Здесь на основе знаний современной науки воссоздается Киев V-ХIII веков в реальном размере, с его уникальной архитектурой: монументальным оборонительным сооружением «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловскими воротами (высотой 21 метр), княжескими теремами и трибунами, Васильевской церковью, сторожевыми башнями, усадьбами киевлян X-XIІ веков и многими другими шедеврами средневекового зодчества.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого — 250 грн. (скидки при предварительной покупке билетов с сайта Древнего Киева), для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

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