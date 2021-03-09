Диетологи составили полезное меню для женщин

Главное: Какие продукты полезно употреблять женщинам? Поведали медики.

Детали: Российские диетологи поведали, какие продукты нужно употреблять женщинам, чтобы сохранять крепкое здоровье. Их цитируют местные СМИ.

Так, специалисты советуют употреблять в пищу продукты, в которым много железа, лецитина, клетчатки и йода.

Кроме этого, в рацион надо включить пишу, которая изобилует витаминами С и Е.

Все это препятствует развитию анемии и поддерживают работу сердечнососудистой системы.

Что же нужно кушать женщинам. Самые распространенные продукты таковы: нежирная говядина, печень куриная и говяжья, какао, спирулина, моллюски, чечевица, морская капуста и кунжут.

Кроме этого организму женщины необходимы полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богата жирная морская рыба. Дело в том, что они способствуют нормальному синтезу гормонов, поддерживают здоровье и молодость кожи и волос.

Эксперты информируют: «Фейхоа, морская капуста, кальмары, креветки, содержащие достаточное количество йода, улучшают обменные процессы в организме и помогают с профилактикой онкологических патологий. Для синтеза женских половых гормонов стоит включить в рацион лецити, который можно найти в яйцах и некоторых растительных маслах, например, подсолнечном, соевом или хлопковом».

Также специалисты отмечают: «Шпинат, проростки пшеницы, цитрусовые и гречка содержат витамин С, который является мощным антиоксидантом, и витамин Е, который особо требуется при беременности. В рационе будущих мам обязательно должна присутствовать фолиевая кислота, которая она содержится в печени, шпинате, грецких орехах, фундуке, жирном твороге».

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