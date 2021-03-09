Медики из Турции рассказали, как привести давление в порядок без таблеток

Главное: Как нормализовать давление? Советы дали медики.
Детали: Медики из Турции рассказали, как может привести в норму артериальное давление, не употребляя таблетки и прочие лекарства. Появился их отчет.
Врачи говорят, что всем нам необходимо снизить потребление соли.
Кроме этого следует включать в свое питания блюда, богатые белком, а также продукты с высоким содержанием калия.
Также полезно есть горький шоколад.
Эксперты советуют отказаться от напитков с кофеином и заменить их травяными чаями, особенно зеленым или на основе гибискуса.
Наконец, специалисты напоминают, что всем нам нужно избегать стресса, так как на его фоне выделяются гормоны, повышающие частоту сердечных сокращений и сужающие кровеносные сосуды.
Важна и ежедневная ходьба на свежем воздухе (лучше всего в лесу), которая поможет снизить высокое давление.
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