Медики из Турции рассказали, как привести давление в порядок без таблеток

Главное: Как нормализовать давление? Советы дали медики.

Детали: Медики из Турции рассказали, как может привести в норму артериальное давление, не употребляя таблетки и прочие лекарства. Появился их отчет.

Врачи говорят, что всем нам необходимо снизить потребление соли.

Кроме этого следует включать в свое питания блюда, богатые белком, а также продукты с высоким содержанием калия.

Также полезно есть горький шоколад.

Эксперты советуют отказаться от напитков с кофеином и заменить их травяными чаями, особенно зеленым или на основе гибискуса.

Наконец, специалисты напоминают, что всем нам нужно избегать стресса, так как на его фоне выделяются гормоны, повышающие частоту сердечных сокращений и сужающие кровеносные сосуды.

Важна и ежедневная ходьба на свежем воздухе (лучше всего в лесу), которая поможет снизить высокое давление.

В тему: Американцы дали дельные советы, как снизить артериальное давление.