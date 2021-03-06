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Новости > Дианова: Приход Оксаны Марченко принесет в украинскую политику духовность и правду

Дианова: Приход Оксаны Марченко принесет в украинскую политику духовность и правду

Автор: «Фраза»
06.03.21 12:18
360
Дианова: Приход Оксаны Марченко принесет в украинскую политику духовность и правду

Оксана Марченко выступает в качестве фигуры, способной привнести в украинскую политику такие ценности как правда и духовность. Так журналист Анна Дианова прокомментировала выход фильма «Паломница» на Youtube-канале Оксаны Марченко, запланированный на 5 марта. Об этом Дианова написала в Facebook, сообщает for-ua.com.

«Оксана представила свой проект «Паломница» на пресс-конференции 1 марта. Это документальный фильм, рассказывающий о православных монастырях Украины. Каждый эпизод «Паломницы» раскрывает определенную тему – покаяние, милосердие, любовь, прощение – через призму историй людей, которым помогла выжить вера в Бога. 5 марта все желающие смогут посмотреть первую серию на YouTube-канале Оксаны Марченко», – анонсировала журналист.

Дианова подчеркнула, что известная телеведущая Оксана Марченко заявила о том, что пойдет в политику после того, как президент Зеленский подписал указ о санкциях в отношении нее.

«Также Оксана рассказала, что не планировала идти в политику, но незаконный указ Зеленского о санкциях повлиял на ее решение присоединиться к «Оппозиционной платформе – За жизнь»; о том, как она относится к нынешней власти, какой хочет видеть нашу Украину», – перечислила журналист.

«В свое время Украина полюбила Оксану Марченко за такие проекты на украинском телевидении, как «Україна має талант» и X-Factor. Все мы видели, как искренне и очень по-доброму Оксана болела за каждого участника, как старалась помочь и поддержать героев программы. А теперь Оксана сама стала тем самым Х-фактором, способным привнести духовность и правду в нашу политику. Тем более что это сегодня просто жизненно необходимо», – подчеркнула автор.

Дианова подчеркнула, что Оксана Марченко ведет активную благотворительную деятельность.

«Фонд Оксаны Марченко уже долгие годы оказывает помощь тем, кто нуждается: помогает людям восстанавливать зрение, строит многодетным семьям дома, способствует возведению храмов… Самое ценное, на мой взгляд, это когда человек испытывает внутреннюю потребность помогать людям», – отметила журналист.

Дианова также рассказала об успешном телепроекте Оксаны Марченко «Время строить».

«Всего одна история, которая характеризует нашу героиню. В многодетной семье Беланин, проживающей в поселке Синевирская Поляна на Закарпатье, умерла беременная мама, а папа еще раньше бросил семью. Старенькая бабушка и дети жили в хижине и по 15 раз в день ходили по воду к реке, потому что у них не было элементарных удобств. Старшая девочка Оля с 16 лет начала работать, чтобы содержать семью. Тогда друзья и соседи обратились за помощью на проект Оксаны Марченко «Время строить». И в результате, благодаря помощи Оксаны Марченко, у семьи теперь есть большой дом со всеми удобствами, а у Оли своя сувенирная лавка. Таких счастливых историй на счету фонда Оксаны Марченко много», – сообщила журналист.

Вместе с тем Дианова уверена, что все претензии к Оксане Марченко как жене Виктора Медведчука беспочвенны, потому что не оппозиция, а власть во главе с Владимиром Зеленским несет ответственность за тяжелую ситуацию в Украине.

«Да, кому-то может не нравиться, что Оксана – жена Виктора Медведчука. Но давайте объективно – это не лидер оппозиции, а нынешняя власть во главе с Зеленским «сливает» суверенитет Украины, повышает коммунальные тарифы и продолжает войну на Донбассе», – аргументировала журналист.

«Мы находимся на грани, когда, как видится мне, спасение еще возможно, но для этого, на мой взгляд, в политике должно быть больше таких людей как Оксана Марченко», – заключила журналист Анна Дианова.

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