Количество стран, по приезду из которых украинцам придется сдать ПЦР-тест, резко сократилось

Главное: На сегодняшний день в мире существует 54 страны, по прибытию из которых украинцам и туристам необходимо сдавать ПЦР-тест на COVID-19. Среди них популярные в Украине Португалия, Чехия, Италия, и Польша.

Детали: Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к «зеленой» и «красной» зонам. Как сообщает пресс-служба ведомства, в список «красной зоны» вошли 54 страны, в том числе США, Литва, Чехия, Италия, Польша, Испания и др.

В то же время популярные у украинцев курорты Египет, Греция и Турция относятся к «зеленым» странам наряду с Казахастаном, Исландией, Японией и другими.

При этом сама Украина по критериям Минздрава входит в «зеленую» зону.

Отметим, что нахождение страны в «красной зоне» означает, что по прибытию из нее всем приехавшим необходимо пройти ПЦР-тест на COVID-19 либо же в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции.

В тему: Ровно месяц назад в списке стран «красной зоны» числилось 80 государств.