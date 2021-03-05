Стала известна цена вакцины от коронавируса вне очереди

Главное: Стоимость вакцины от коронавируса на коммерческом рынке в Украине не превысит 1200 гривен.

Детали: По прогнозу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, коммерческая цена вакцин от СOVID-19 для потребителей может составить 300-1200 гривен. В интервью «Фокус», он опроверг информацию о том, что вакцина от Pfizer может стоить 1 тыс. евро за две дозы.

«Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300–1200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах», — заявил Шмыгаль, добавив, что сейчас цена этой вакцины у производителя колеблется от $15 до $20.

При этом премьер отметил, что сейчас продолжаются испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, а это значит, что через несколько месяцев конкуренция будет очень высокая, что в свою очередь сбалансирует рынок.

В тему: По данным главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, возможность платной вакцинации от коронавируса вне очереди появится не раньше, чем во втором полугодии 2021 года.