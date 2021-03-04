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Новости > На Львовщине молодой полицейский застрелился в кабинке биотуалета

На Львовщине молодой полицейский застрелился в кабинке биотуалета

Александр Панько
04.03.21 12:06
398
На Львовщине молодой полицейский застрелился в кабинке биотуалета

Главное: На Львовщине найдено тело патрульного полицейского с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, речь может идти либо о самоубийстве, либо о неосторожном обращении с оружием.

Детали: Сотрудник управления патрульной полиции во Львовской области покончил жизнь самоубийством на территории управления во Львове. Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на начальника управления патрульной полиции во Львовской области Романа Пилипенко, тело полицейского с огнестрельным ранением головы обнаружено утром 4 марта, перед построением.

«По предварительным данным, трагедия произошла в связи с семейными проблемами в семье 34-летнего патрульного», — рассказал правоохранитель, добавив, что обстоятельства гибели устанавливают сотрудники Государственного бюро расследований.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, полицейский получил оружие, зашел в биотуалет на территории управления и там выстрелил себе в голову.

По данным издания, мужчина был родом с Волыни, служил в патрульной полиции Львовщины более трех лет.

Между тем, депутат местного городского совета Игорь Зинкевич утверждает на своей странице в Facebook, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с табельным оружием.

В тему: В конце января 2018 года в Северодонецке во время несения службы по охране административного здания Апелляционного суда Луганской области свел счеты с жизнью 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

21 декабря того же года в Винницкой области в городе Гнивань возле горотдела полиции найден мертвым сотрудник полиции.

9 октября 2019 года в Ровно прямо во время дежурства застрелился дежурный полицейский с 13-летней выслугой.

В середине 2020 года в Днепре был найден застреленным полковник полиции Павел Савенко, трудившийся старшим преподавателем кафедры оперативно-разыскной детельности в ДГУВД. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Тэги: самоубийство, суицид, пистолет, оружие, Львовская область, криминал, Государственное бюро расследований, патрульная полиция, новости Украины

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