На Львовщине молодой полицейский застрелился в кабинке биотуалета

Главное: На Львовщине найдено тело патрульного полицейского с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, речь может идти либо о самоубийстве, либо о неосторожном обращении с оружием.

Детали: Сотрудник управления патрульной полиции во Львовской области покончил жизнь самоубийством на территории управления во Львове. Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на начальника управления патрульной полиции во Львовской области Романа Пилипенко, тело полицейского с огнестрельным ранением головы обнаружено утром 4 марта, перед построением.

«По предварительным данным, трагедия произошла в связи с семейными проблемами в семье 34-летнего патрульного», — рассказал правоохранитель, добавив, что обстоятельства гибели устанавливают сотрудники Государственного бюро расследований.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, полицейский получил оружие, зашел в биотуалет на территории управления и там выстрелил себе в голову.

По данным издания, мужчина был родом с Волыни, служил в патрульной полиции Львовщины более трех лет.

Между тем, депутат местного городского совета Игорь Зинкевич утверждает на своей странице в Facebook, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с табельным оружием.

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