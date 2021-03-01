В Киеве по неизвестным причинам умер «патриарх украинской дипломатии»

Главное: Дважды министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко умер в возрасте 82 лет. Причина смерти неизвестна. Известные дипломаты считают его своим учителем и «патриархом» украинской дипломатии.

Детали: В Киеве в возрасте 82-х лет умер первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко. Об этом на своей странице в Twitter сообщил бывший глава Администрации Президента, известный дипломат Константин Елисеев.

«Нет слов. Нет слез. Ушел в вечность Анатолий Максимович Зленко — мой дорогой учитель, мой второй отец, моя наука, моя дипломатия... Вечная память и вечная слава патриарху украинской дипломатии» — написал другой известный дипломат, Маркиян Лубкивский, на своей странице в Facebook.

Отметим, что причина смерти экс-министра не указывается.

Справка: Анатолий Зленко был первым министром иностранных дел независимой Украины с 1990 по 1994 гг. Он также занимал эту должность с 2000 по 2003 гг и был постоянным представителем Украины при ООН, послом во Франции и Португалии. Был представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека.