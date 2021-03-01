Управделами УПЦ объяснил, что является истинным мужеством

Главное: Истинное мужество – это способность любить другого человека, любить вопреки тому, что этот человек может исчезнуть из нашей жизни, вопреки скоротечности лет, вопреки логике и возрасту, времени и расстоянию.

«Через множество жизненных ситуаций проходит человек, совершает те или иные поступки, принимает разные решения. Одни решения требуют больших усилий, времени, другие – меньших. Добиваясь намеченных целей, люди гордятся своей целеустремленностью, смелостью и считают достигнутые результаты чуть ли не главными победами и приобретениями в жизни. Но не все действия, требующие усилий, являются настоящими победами, олицетворением отваги. А вот то, что действительно называется мужеством, мы очень часто не замечаем, не придаем этому значения», — объяснил управделами УПЦ

«Любить, осознавая всю зыбкость и временность земного измерения; любить, понимая, что можешь в любой момент потерять; любить без границ, самоотверженно… Такое чувство требует большого мужества и огромных душевных сил. Выше способности любить нет ничего на свете, и сильнее нет ничего. Струсившие убегают от настоящей любви, боятся полюбить. Они опасаются возможных потерь, разочарований, предательств, страданий и испытаний. А любовь всегда проходит через испытания, она закаляется в них как сталь. Закаляется, чтобы жить вечно», - рассказывает владыка.

Митрополит Антоний отметил, что большинство людей борется с ветряными мельницами, «уходит головой в работу, суету, тратит время на развлечения, таким образом убегая от настоящего и глубокого чувства. Мы всю жизнь бежим от любви…».

«Не проявляем должной любви к самым близким людям: родителям, детям, супругам, друзьям. Боимся быть высмеянными или непонятыми, боимся укоров и ран, боимся тревог и забот. Оттого сегодня уже многие предпочитают жить без семьи, детей, – так легче и комфортнее. Не любим мы и дальних людей, тех, кто ненароком встречается на нашем пути, но и они ведь неслучайны. Так и живет себе человек, никого не любя, и сам не замечает этого», — заключил управделами УПЦ